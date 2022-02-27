كلارك يشيد بلاعبيه بعد القمة





أعرب المدير الفني لفريق الكرة بنادي المريخ الإنجليزي لي كلارك، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، وقال كلارك- في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن لاعبيه لعبوا بشكل رائع، واستحقوا الفوز، مشيدا بالروح التي كانت موجودة لدى اللاعبين، وقال إنه يقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه، وتنفيذ تعليماته، والفوز على الهلال، والتقدم في المجموعة، وأضاف، اللاعبون كانوا رائعين، ونفذوا التوجيهات، وقدموا مجهودا كبيرا، وأنا فخور بما قدموه، واشيد بهم، واشكرهم على حصد النقاط الثلاث، وعن استعداداته للمباراة القادمة في المجموعة أمام الأهلي أكد كلارك احترامه للنادي الأهلي، الذي يعد من أكبر الأندية في أفريقيا، مبيناً أنهم في الجهاز الفني سيبدأون في الإعداد للمباراة من اليوم، منبهاً إلى أن فريقه يسعى إلى الفوز في كل المباريات المتبقية في المجموعة، والمنافسة على الصدارة حتى النهاية، وأضاف (لا يزال أمامنا الكثير من العمل؛ حتى نصل للهدف الذي ننشده).

صحيفة الصيحة