عقوبات الفيفا تهدد الاتحاد السوداني بسبب تيري





أفادت متابعات موقع “سبورتاق” الرياضي، أن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن قضية اللاعب “سيف تيري” لم تنته بالعقوبات التي تم توقيعها على اللاعب ونادي “فاركو”.

وبحسب ما تحصل عليه “سبورتاق”، فإن المريخ كان قدم شكوى ثانية منفصلة في ذات القضية في مواجهة الاتحاد السوداني لكرة القدم بسبب إقدام الأخير على إرسال شهادة النقل الدولية الخاصة “بسيف تيري” للاتحاد المصري بعد طلبها من نادي فاركو رغم رد المريخ على الطلب بالرفض وإرساله نسخة من عقده مع تيري للاتحاد السوداني ليوضح سبب رفض إرسال شهادة النقل الدولية وبالتالي تحويل القضية لفض المُنازعات بالفيفا.

وينتظر أن يتم الفصل في شكوى المريخ ضد الاتحاد السوداني في الفترة القادمة في ظل توقعات بفرض غرامة مالية على الاتحاد السوداني حال تمت إدانته في الإجراء الذي أقدم عليه.

صحيفة الصيحة