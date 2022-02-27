المؤتمر السوداني: ظهور قوش رسالة لعودته للحياة السياسية





أثار ظهور مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش بزيارته لبعثة فريق المريخ بالقاهرة ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبين القوى السياسية أيضاً.

قال نائب الأمين السياسي بالمؤتمر السوداني حمزة فاروق لـ(اليوم التالي ) إن ظهور صلاح قوش الذي لم يظهر له اهتمام بالرياضة في عهد سابق؛ بأنه رسالة مقصود بها التمهيد لعودته للحياة السياسية، وأضاف (ظهوره في زيارته لبعثة المريخ لم يكن أول ظهور للرجل).

وأشار فاروق إلى أن انقلاب 25 أكتوبر يعمل على عودة رموز النظام البائد، وذلك بمراجعه كل القرارات والإجراءات منذ الأسبوع الأول للانقلاب، وقال (عودة أو ظهور قوش أو غيره لن يغير أو يؤثر على موقف الثوار والتنظيمات الوطنية التي تعمل ليلاً ونهاراً لإسقاط الانقلاب و الانقلابيين في القريب العاجل).

فيما اعتبر مدير المكتب السياسي بحزب الأمة القومي محمد مهدي، وجود صلاح قوش وظهوره مع بعثة المريخ بأنه أمر طبيعي باعتباره مواطناً سودانياً، و قال (ليس هنالك تساؤلات حول وجوده في بعثة مقر فريق المريخ ، وليست هنالك رسالة من وجوده).

ويرى المحلل السياسي راشد التجاني؛ أن ظهور قوش بمثابة إثبات وجود ذاتي أكثر من سياسي، وذلك على خلفية الأخبار المتداولة بشأن تدهور أوضاعه الصحية، وأضاف (قوش يريد أن يقول إنه موجود) وتابع راشد في تصريح لـ(اليوم التالي) : (لست مستغرب من وجود قوش لسببين الأول أنه عضو في مجلس الشورى المريخي، والثاني أنه لا يمثل صفة حكومية) وأشار إلى أن مجلس شورى المريخ لم يتم تغييره حتى الآن.

الخرطوم : رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي