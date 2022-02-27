انقلاب في ترتيب الممتاز





شهدت مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز انقلاباً في جدول الترتيب، وارتقى الأهلي مروي للصدارة رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، متساوياً مع الأهلي شندي في النقاط ومتفوقاً عليه في الأهداف، وكانت أندية المريخ، هلال الأبيض وهلال الساحل قد تبادلت صدارة روليت المسابقة في الأسابيع الماضية.

وينتظر أن يبدأ الهلال المسابقة بعد عودته من القاهرة، وسيؤدي الفريق مباراتين على الأقل قبل أن يواجه منافسه المريخ في الجولة الرابعة بالجوهرة في الحادي عشر من الشهر المقبل.

صحيفة اليوم التالي