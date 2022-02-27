حزب البعث : تلكؤ نبيل أديب في قضية فض الاعتصام أثار تساؤلات حول استقلالية اللجنة





وجه الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، المهندس عادل خلف الله انتقادات لاذعة للجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة نبيل أديب عبد الله ترك مهمته واصبح مهتماً بقضايا وفتاوى ما اثار تساؤلات حول استقلالية اللجنة.

ووجه عادل خلف الله في حوار اجرته معه (الحراك) ـ ينشر لاحقاً، انتقادات لاذعة لرئيس لجنة التحقيق الوطنية في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب عبد الله مبينا ان اللجنة لم تقدم تقريرها رغم مضي عامين وثمانية أشهر على فض الاعتصام لافتاً إلى أن رئيس اللجنة أخذ يشتغل بأمور تتعلق بالفتاوى في قضايا أخرى بدلاً عن اهتمامه بانجاز المهمة التي اوكلت له والتي يهتم كل الشعب السوداني بنتيجتها، ما أثار تساؤلات حول استقلالية اللجنة.

وقطع عادل بارتفاع أسعار الوقود في السودان في وقت قريب بسبب تداعيات الغزو الروسي على اوكرانيا، بجانب العقوبات التي فرضت على روسيا ما سيؤدي رفع اسعار البترول والغاز عالمياً وبالتالي سيلقي بظلاله على أسواق المحروقات في السودان، وأشار إلى أن تعرفة المشتقات البترولية في السودان تعتمد بنسبة 70% على السعر العالمي بينما 30% منها من الضرائب ورسوم المناولة في الموانئ.

وأوضح عادل خلف الله أن الجهود الأممية المتمثلة في تحركات رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتيس والجهود الافريقية والمحلية تستمد قيمتها إذا اجمعت ارادة الشعب للتخلص من الانقلاب.

الخرطوم – محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي