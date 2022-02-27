السودان : زيارة حميدتي إلى روسيا كانت مقررة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية





قال وزير الخارجية المكلف ؛ علي الصادق إن زيارة الوفد السوداني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة ؛ محمد حمدان دقلو الى موسكو كان مقرر لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.

و أوضح الصادق لسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم خلال لقائهم اليوم “الأحد” أن الزيارة تهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

و حول موقف السودان من الأزمة الأوكرانية _ الروسية أوضح الصادق أن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين و اللجوء إلى الحوار و تفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

الصيحة