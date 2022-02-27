أسر معتقلي (إزالة التمكين) تطالب بإطلاق سراح ذويهم





طالبت أسر معتقلين، السلطات بإطلاق سراح ذويهم البالغ عددهم (18) من أعضاء لجنة إزالة التمكين، وأعربت عن قلقها من استمرار اعتقالهم.

وقالت أسر المعتقلين في بيان “نعرب عن عميق قلقنا من استمرار اعتقالهم بواسطة السلطات وسعيها المحموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم”.

وأضاف “إن جميع المعتقلين الذين نمثل أسرهم عرفوا بنزاهة اليد وصلابة الموقف في وجه كل مستبد وظالم، وهم الآن يقبعون في السجون بتهم باطلة وتنتهك غالب حقوقهم الأساسية”.

وتابع “منهم من قضى 4 أشهر، وأغلبهم قضى قرابة الثلاثة أسابيع دون تمكينهم من مقابلة محاميهم أو أسرهم أو حتى الاتصال لمعرفة أحوالهم، وتمارس النيابة العامة في مواجهتهم مماطلة سياسية فاضحة.

وزاد “إننا كأسر المعتقلين نطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط ومن غير أي تأخير ونحمّل السلطات مسؤولية أي ضرر يصيبهم”.

الصيحة