حازم مصطفى : فريقنا لا يهاب الخصوم لكنه يحترمهم





قال حازم مصطفى ؛ رئيس مجلس إدارة نادي المريخ إن فريق الكرة بالنادي يلعب من أجل الصعود و تخطي دور المجموعات و التقدم في البطولة الأفريقية.

و أوضح مصطفى أن الفريق يسعى للفوز في كل المباريات و تحقيق تطلعات أمة المريخ، مشدداً على أن المريخ لا يهاب أي خصم في المجموعة و لا ينتظر نتائج الفرق الأخرى مؤكداً في الوقت ذاته احترامهم لكل الأندية التي تلعب في مجموعة المريخ.

و أبان مصطفى في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي- أن المجلس يعمل على توفير كل المتطلبات المتعلقة بفريق الكرة مضيفاً أنه تم تحفيز اللاعبين بعد الفوز على الهلال من باب الوفاء مقابل العطاء الذي قدموه داخل الملعب و أضاف “أطمئن جماهير المريخ و أقول لهم أن فريقنا لا يهاب الخصوم لكنه يحترمهم”.

باج نيوز