“مقاومة الخرطوم” تطرح ميثاقاً سياسياً لـ(الانتقالية)





طرحت لجان المقاومة بولاية الخرطوم، مقترح “الميثاق السياسي” للفترة الانتقالية تحت عنوان ميثاق “تأسيس سلطة الشعب”.

وأوضح ممثل لجان المقاومة عثمان سر الختم في مؤتمر صحفي اليوم، أن المقترح قابل للنقاش والتداول من قبل لجان المقاومة في الولايات والقوى السياسية الثورية ومن ثم التوقيع عليه.

وأعرب عن أمله في أن يكون ميثاق تأسيس سلطة الشعب، مركزاً موحداً لقوى الثورة ويؤسس لحوار سوداني يشمل كل أطياف الشعب، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي.

وأشار إلى أن انقلاب 25 أكتوبر قطع الطريق أمام الدولة المدنية ودولة القانون، واستقرار المجتمع والبلاد.

وأضاف سر الختم “ندعو القوى الثورية والسياسية لحشد قدراته وإمكانياتها لبناء دولة مدنية حديثة”.

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