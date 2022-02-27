وزير الداخلية: الشرطة حريصة على توفير الأمن في الولايات





قال وزير الداخلية الفريق أول عنان حامد، إنّ الوزارة حريصة ومهتمة بدعم وتوفير الأمن والاستقرار بولايات البلاد المُختلفة، وولاية شرق دارفور على وجه الخُصوص وتوفير كافة مطلوبات العملية الأمنية.

والتقى عنان اليوم، وفد قبيلة المعاليا بمحليتي عديلة وأبو كارنكا بولاية شرق دارفور، بقيادة العمدة قمر الدولة مدلل.

وأشاد وزير الداخلية بالأداء المتميز للإدارة الأهلية بالولاية، واهتمامها بتعزيز الأمن والطمأنينة من خلال التنسيق والتعاون مع قوات الشرطة، وأعلن دعم رئاسة قوات الشرطة بعربتي إطفاء للمحليتين، بجانب إنشاء مكاتب جديدة للمرور والمساهمة في صيانة أقسام الشرطة والنقاط بتلك المحليات.

فيما أشار العمدة قمر الدولة بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) إلى أهمية التنسيق والتعاون مع قوات الشرطة، لإنفاذ الخُطط الأمنية بالمحليتين، دعماً لبرامج التنمية والاستقرار بالولاية.

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