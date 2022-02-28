الهلال يفتح ملف الدوري الممتاز





تقرر أن تغادر ﺑﻌﺜﺔ الهلال من العاصمة الخرطوم صباح الاثنين الى مدينة الابيض، وذلك لأداء مباراتين امام حي العرب يوم الثلاثاء، والثانية امام الاهلي الخرطوم في الرابع من مارس، ويعود إلى الخرطوم في الخامس من مارس لمواجهة هلال الأبيض في الثامن من ذات الشهر بـجبل أولياء، هذا يختتم فريق الكرة بنادي الهلال، استعداده لمواجهة هلال الأبيض ضمن مباريات النسخة الحالية من الدوري الممتاز، وذلك بعد ان أنهى الفريق مباريات الجولة الثالثة من دوري الأندية الأفريقي في المجموعات، وكان الفريق قد استأنف تدريباته عصر أمس استعداداً لمباريات الدوري الممتاز.

صحيفة الصيحة