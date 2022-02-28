لجنة المزارعين بالقضارف تعلن فتح معبر القلابات مع إثيوبيا





كشف عضو اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف أحمد عبد الرحيم العوض، عن مصادقة السلطات المختصة على قرار فتح معبر القلابات الحدودي استجابة لنداء اللجنة لدى مقابلتها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال عبد الرحيم في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف أمس إن استئناف الحركة بين السودان وإثيوبيا عبر جسر القلابات يعتبر إنجازاً للجنة لجهة أنه يساعد في تدفق العمالة الإثيوبية لحصاد محصول القطن الذي يحتاج لعمالة كبيرة في ظل عدم توفر الحصاد الآلي بالصورة المطلوبة، وأشار إلى أن ولاية القضارف تشهد توسعاً في زراعة هذا المحصول النقدي إذ تتراوح المساحة الزراعية ما بين (٢_٣) مليون فدان، ودعا عبد الرحيم الدولة للتعامل بجدية حيال مطالب المزارعين في توفير مدخلات زراعة محصول القطن من التقاوي وآليات الحصاد الآلي وطرح أسعار مجزية للقطن.

وفي سياق مُتصل يعتزم منتجو القطن بالقضارف رفع دعوى قضائية ضد ديوان الزكاة بحجة عدم أحقيته في أخذ زكاة القطن نقداً.

وقال عبيد محمد الماحي عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس إن ديوان الزكاة لا يستند على فتوى شرعية تجيز له الحق في أخذ الزكاة نقداً من منتجي القطن.

وأعلن أن بعض مزارعي القضارف يتبنون رفع دعوى قضائية ضد الزكاة لرد حقهم الذي انتزعه ديوان الزكاة بلا وجه حق.

القضارف: صالحين العوض

صحيفة اليوم التالي