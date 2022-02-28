عقوبات الفيفا تهدد المريخ من جديد





تفيد متابعات (المصادر) أن المريخ لم يسدد حتى اللحظة المبالغ التي حددها الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت سابق والتي تبلغ “54 ألف فرانك سويسري” عبارة عن غرامات مالية ورسوم اجراءات لصالح “الفيفا” في قضايا سابقة ضد النادي متعلقة بكل من “وارغو، كوفي وسومانا”.

وكان “فيفا” خاطب المريخ يوم “العاشر من فبراير”، موضحا أن الإدارة المالية لم تجد ما يثبت أن المريخ قام بتوريد تلك المبالغ إلى حسابات “الفيفا” وأمهله “30 يوماً” لإثبات سداده لتلك المبالغ أو إرسال تلك المبالغ قبل نهاية المهلة.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم اشار في خطابه إلى انه وحال عدم إثبات السداد أو إرسال المبالغ قبل نهاية المهلة فانه سيقوم بتحويل النادي إلى لجنة الإنضباط لتوقيع عقوبات عليه مع الإشارة لأن المهلة تنتهي يوم “12 مارس” المقبل.

صحيفة الصيحة