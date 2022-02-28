الأمير يوضح هل اعتراض النصر على اللعب مع الهلال قبل مواجهة الاتحاد قانوني؟





رد الخبير القانوني، أحمد الأمير، على سؤالاً بشأن مدى جدوى شكوى نادي النصر المقدمة ضد نادي الهلال من أجل تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وكتب “الأمير” عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “نظام البطولة واضح ومعروف في اللائحة التنظيمية في المادة 10/1، جدول المباريات الصادر قبل بداية الدوري نهائي وملزم، ويحق للجنة تغييره بشرط أن يحقق مبدأ عدالة المنافسة وتساوي الفرص !”.

وتابع قائلاً : “تأجيل مباريات من المفترض أن تلعب في بداية الدوري إلى نهايته يخل بمبدأ تساوي الفرص”.وأضاف قائلاً :” لذلك على @SPL ولجنة مسابقاتها الحرص على تطبيق مبدأ عدالة المنافسة وتساوي الفرص وذلك من خلال عدم تأجيل المباريات لفترة اكثر من اسبوع، والحرص على وضع حلول للمشاركات الخارجية من خلال جدولة عادلة تطبق في من خلال جدول المباريات قبل بداية الموسم”.

واختتم الخبير القانوني قائلاً :”نزاهة المنافسة امر الزامي، تحث عليه @FIFAcom بل وتراقب ذلك، لذلك لابد من تجنب هذه الاشكاليات التي قد تؤدي الى حدوث خلل في تحقيق مبدأ عدالة المنافسة وتساوي الفرص”.

مزمز