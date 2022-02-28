“كاس” تصدم الاتحاد في شكوى سوداكال





بعثت محكمة التحكيم الدولية “كاس” اليوم، خطاباً أكدت فيه مضيها قدماً في إصدار قرارها النهائي ورفضها الطلب المقدّم من الاتحاد السوداني لكرة القدم، لعقد جلسة استماع في القضية التي تحمل الرقم (8488)، وذلك بعد رفض مجلس إدارة المريخ برئاسة آدم سوداكال للجلسة استناداً إلى انقضاء مهلة الرد التي منحت للاتحاد السوداني- بحسب ما أورده المركز الإعلامي لمجلس “آدم سوداكال” في بيان اليوم.

ويُذكر أن القضية بالرقم (8488) تتعلق بشكوى تقدم بها “آدم سوداكال” إلى “كاس” اعتراضاً على منع مندوب مجلس المريخ- برئاسة سوداكال- من المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد السوداني، مطالباً بإلغاء ما ترتب على مشاركة مندوب مجلس المريخ- برئاسة حازم مصطفى- بما في ذلك نتائج انتخابات الاتحاد العام.

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