“فيفا” و”يويفا” توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات





أعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك اليوم الاثنين عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.

القاهرة – سبوتنيك. وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن “كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية” سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن “أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا”.

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع “غازبروم” الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.

وتعرض الفيفا لانتقادات أمس الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

العربية نت