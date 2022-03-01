



مسابقة حصرية لطلاب وخريجي جامعة الخرطوم

مؤتمر نهضة وتطوير جامعة الخرطوم

“نحو تميز عالمي”

مسابقة تصميم شعار المؤتمر

◇ الجائزة الأولى

50,000 جنيه سوداني + شهادة تقديرية

◇ الجائزة الثانية

40,000 جنيه سوداني + شهادة تقديرية

◇ الجائزة الثالثة

30,000 جنيه سوداني + شهادة تقديرية

⭕ تسلم المقترحات عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 8 مارس 2022م الساعة 23:59

uofk.conf2022@gmail.com

◇ عن المؤتمر:

تعتزم الجامعة تنظيم مؤتمر جامع بمشاركة أساتذها وطلابها خريجيها والعاملين فيها بهدف التخطيط لمجابهة التحديات عبر منهج علمي يفضي إلي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بالجامعة حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل. تنظر الجامعة إلى هذا المؤتمر بأنه نقطة الانطلاق نحو تأسيس نهضة تنموية شاملة للجامعة تمكنها من القيام بأداء رسالتها تجاه طلابها والمجتمع والوطن والإنسانية. من المقترح إقامة المؤتمر في نهاية شهر مارس من العام الجاري.

◇ أهداف المسابقة:

تهدف هذه المسابقة إلى تحدي المشاركين لالتقاط ورؤية وأهداف المؤتمر بتصميم شعار يمثل الغاية منه وموضوعاته.

فالهدف هو تصميم شعار للمؤتمر يصلح للاستخدام عبر الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، البريد الإلكتروني وما إلى ذلك) وعلى الأوراق والمطبوعات وغيرها.

◇ الفئة المشاركة:

أن يكون المشاركون من طلاب جامعة الخرطوم أو خريجيها على ألا يتجاوز العمر ( 30) سنة.

◇ أفكار:

شعار يمثل المستقبل الذي تسعى إليه الجامعة ويعبر عن إرثها وتاريخها بصورة عصرية ومبتكرة.

◇ المتطلبات والشروط العامة:

1. يسمح لكل متسابق المشاركة بثلاثة نماذج على الأكثر

على كل متسابق تقديم شرح موجز عن الفكرة التصميمية ودلالاتها لكل نموذج يقدمه. على أن يقدم الشرح في صفحة واحدة (200 كلمة على الأكثر) لكل نموذج في ملف pdf.

2. يرسل كل متسابق اسمه رباعيا مصحوبا ببريده الالكتروني ورقم هاتف للتواصل

◇ الشروط الفنية:

1. أن يكون رمزًا (Symbol)

2. أن يتسم بالبساطة والحداثة

3. أن يكون مرتبطاً بجامعة الخرطوم

4. أن يكون النموذج بسيطا وخلاقا وللمتسابق حرية اختيار الأسلوب التعبيري الذي يراه مناسبا.

5. ألا يكون النموذج المقدم مشابه لأي شعار. وسيتم استبعاد أي نموذج يثبت فعليا أنه منقول، أو مأخوذ أو تم اقتباسه من أي تصميم، أو أعمال أخرى.

6. يجب تقديم نسخة من الشعار (أسود و أبيض) بحيث لا يتأثر الشعار عند استخدام اللونين الأبيض والأسود

7. أن يكون النموذج المقدم في ملف adobe illustrator او EPS بحيث يكون التصميم بجودة ووضوح عاليتين تقبل التكبير والطباعة في مساحات ضخمة. وان يكون الملف مصحوبا بصورة في صيغة فيكتور و PNG بحيث لا تقل شدة الوضوح عن 300 ميقا بيكسل. (حد لحجم الملف20 ميقابايت)

8. قابل للنحت يمكن تطبيقه في خامات مختلفة

9. طريقة تسمية الملفات:

النموذج الأول Name-01

النموذج الثاني Name-02

النموذج الثالث Name-03

◇ الشروط القانونية:

1. جميع التصاميم الفائزة التي تقدم في هذه المسابقة ستكون من حق جامعة الخرطوم ولا يجوز لأصحابها استرجاعها أو المطالبة بها او طلب التعويض عنها لأي سبب كان ويحق للمنظمة استخدامها متى ما شاءت.

2. يحق للجامعة تعديل النموذج الفائز وفقاً لما تراه مناسباً.

3. على كل متسابق الاقرار بأن النموذج/النماذج التي يقدمها هي ملك خالص له وان يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ترتب عن تصميمه اي تبعات قانونية مع اي اشخاص او جهات.