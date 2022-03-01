بيراميدز يتقدّم بطلبٍ لاستضافة نهائي الكونفدرالية





على ملعب”30يونيو”.

أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الثلاثاء عن تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية على ملعب “30 يونيو” الدفاع الجوي الخاص بالنادي.

وأعلن ممدوح عيد رئيس بيراميدز التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن طلب استضافة وتنظيم المباراة النهائية على ملعب 30 يونيو.

وأشاد بيراميدز في بيان عبر حسابه الرسمي إلى “التعاون والدعم الذي قدمه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ، والذي أكد دعمه الكامل لطلب النادي لاستضافة وتنظيم نهائي الكونفدرالية بملعب الدفاع الجوي، مشددا على وقوفه ومساندته لمطلب النادي الذي يقدم صورة طيبة للكرة المصرية خلال مشاركته في البطولة ومشددا على توفير أي مطالب لإنجاح الحدث حال وقوع اختيار الكاف على استاد الدفاع الجوي لاستضافة النهائي القاري في نسخته الحالية”.

باج نيوز