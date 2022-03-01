كلارك : المجموعة أصبحت صعبة و سنلعب لآخر لحظة للتأهل





رشح المدير الفني لفريق الكرة بالمريخ ؛ لي كلارك نجم الأهلي المصري أليو ديانج للعب لنادي نيوكاسل الإنجليزي في الموسم الجديد.

و قال كلارك في مقابلة مع قناة (المحور) المصرية إنه معجب بطريقة لعب المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي المصري، وأكد أن بإمكانه اللعب في أوروبا لأنه يملك قدرات مميزة.

و أوضح نجم نيوكاسل الإنجليزي الأسبق أنه يرشح ديانج لارتداء قميص نيوكاسل في الموسم الجديد، لأنه سيكون لاعب جيد في أي فريق ينضم إليه و يستطيع اللعب بالدوري الإنجليزي.

و عن مواجهة الأهلي قال كلارك: “أحترم المنافس كثيراً وخاصة أنه يملك تاريخا كبيرا، كما أن مدربه بيتسو موسيماني من أفضل المدربين في قارة أفريقيا ولديه أسلوب تكتيكي منظم”.

و أشار إلى أنه شاهد مباراة الأهلي ضد صن داونز، و كان يدرك تماماً أن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، مؤكداً أنه واجه صن داونز و حصل على التعادل و هي نتيجة طيبة في افتتاح المشوار الأفريقي.

و أضاف: “الأهلي لديه لاعبين موهوبين وصن داونز لعب بتنظيم تكتيكي جيد للغاية، لكن الأهلي لعب باحترام مبالغ به، وهو ما قاده لعدم استغلال الفرص”.

و قال إنه كان يتمنى انتهاء تلك المواجهة بالتعادل لأن النتيجة كانت ستخدم فريقه بصورة كبيرة، موضحاً أن المجموعة أصبحت صعبة للغاية و فريقه سيلعب لآخر لحظة للتأهل.

باج نيوز