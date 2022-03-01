الشرطة: إصابة العشرات وحرق مركبات في تظاهرات 28 فبراير





كشفت قوات الشرطة عن اصابة العشرات وحرق (8) مركبات تتبع لوزارة المالية واتلاف مركبة تأمين تقف بالبوابة الشرقية لوزارة الداخلية خلال تظاهرات 28 فبراير.

وقالت الشرطة ان تظاهرات 28 فبراير حادت عن السلمية.

وفيما يلي تورد (الصيحة) نص بيان الشرطة:

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

بيان صحفي

بتاريخ الاثنين الموافق 28/2/2022 انطلقت تظاهرات بولاية الخرطوم وجميع المحليات حسب جداول التظاهرات المعلنة لهم…

اتخذت قوات الشرطة جميع التدابير اللازمة لتأمين المظاهرات.

في محلية الخرطوم كانت التجمعات بمحطة بإشدار ومحطة 7وصولا الي موقف شروني حيث قام المتظاهرون بتترييس الطرق الرئيسة شمال وجنوب حديقة القرشي وقاموا بالاعتداء علي القوات المتواجدة بمحيط موقف شروني ورغم ذلك تعاملت القوات معهم بالقوة القانونية المعقولة حيث تمكنوا من الوصول لمحيط القصر الجمهوري وقاموا بالاعتداء علي قوات التأمين بوزارة الداخلية

وفي محلية بحري اتجه المتظاهرون جنوبا من تقاطع احمد قاسم ثم اتجهوا الي شارع السيد علي الميرغني باتجاه كبري المك نمر حيث تعاملت معهم القوات جوار مستشفي بحري وتم تفريقهم قبل وصولهم للكبري الا انهم حاولوا الاعتداء علي قسم شرطة المدينة ورئاسة شرطة محلية بحري.

في محلية أمدرمان انطلقت المظاهرات من شارع الأربعين وعند وصولهم الي صينية التجاني الماحي انحرفوا عن السلمية وتم التعامل معهم وتفريقهم

اسفرت التظاهرات عن إصابة عدد (95)من افراد الشرطة وإصابة ضابط بحجر في رأسه جوار منتزه بري تم اسعافه بمستشفي الشرطة وإصابة عدد (34) مواطنا تم اسعافهم بمستشفي الجودة ومعظمها حالات اختناق تم إتلاف مركبة خاصة بالشرطة الأمنية التي تعمل في تأمين البوابة الشرقية لوزارة الداخلية واتلاف وحرق عدد ٨ مركبات تتبع لوزارة المالية الاتحادية كما تم توقيف عدد (77)من المتظاهرين واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم الخرطوم شمال وتسليم (5) من القصر والأطفال لذويهم عبر وحدة حماية الاسرة والطفل..

وتشير الشرطة إلي وفاة شخص في ظروف غامضة بالعباسية ام درمان خارج احداث المظاهرات وتعامل الشرطة بشهادة المبلغين عن الوفاة و اتخذت الشرطة جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيث تم نقل الجثمان

للمشرحة باورنيك 8 وأمر التشريح لمعرفة اسباب الوفاة. ..تترحم الشرطة علي المتوفي وتتمني عاجل الشفاء للجرحي والمصابين

المكتب الصحفي للشرطة