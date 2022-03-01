مسؤول بريطاني رفيع يبدأ زيارة للسودان





بدأ مسؤول بريطاني رفيع اليوم، زيارة للخرطوم تستغرق عدة أيام، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين وقادة أحزاب سياسية.

‫وقال تعميم أصدرته السفارة البريطانية اليوم، إن مدير عام شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية معظّم مالك، وصل الخرطوم في زيارة ستستغرق يومين.

وسيلتقي مالك عدداً من القادة السياسيين السودانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والشباب والمنظمات الدولية لفهم التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وأفاد التعميم بأن المسؤول البريطاني سيرحّب بالإجماع القوي الذي اتضح من خلال مشاورات (اليونيتامس) بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين بشأن عدد من القضايا والمبادئ الأساسية، مؤكداً دعم المملكة المتحدة لعملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

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