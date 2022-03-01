حملة اعتقالات تطال تجار (الدولار)





نفّذت السلطات المختصة اليوم، حملة على تجار العملة وتجار (الكاش)، وأسفرت الحملة عن القبض على عدد كبير من التجار.

وقال متعاملون في سوق العملة بالسوق الموازي بحسب (الأحداث نيوز)، إنه ومنذ صباح اليوم بدأت حملة على تجار العملة وتجار (الكاش) من قبل المباحث والامن الاقتصادي.

وبحسب (الاحداث نيوز) انتشرت تجارة (الكاش) عن طريق السحب عبر البطاقة بالماكينة أو عبر (بنكك) حيث يتم بيع الألف جنيه مقابل (50) جنيه، وينتشر تجار (الكاش) أمام البنوك والصرافات الآلية.

وبرّر مواطنون تعاملهم مع تجار (الكاش)، بسبب خروج الصرافات الآلية في معظم الأوقات خارج الخدمة، فضلا عن أن السقف المحدد بـ(5) آلاف جنيه أصبح لا يقضي حاجتهم بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.

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