المؤتمر السوداني: موقف السلطة حول الأزمة الروسية الاوكرانية يكشف عن تخبط وتوهان





استهجن القيادي بالحرية والتغيير والمؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين بيان مجلس السيادة الذي أعلن فيه موقفه حيال الحرب الروسية الاوكرانية، وأعتبر ان البيان يكشف عن حالة التخبط والتوهان الذي تعيشه السلطة الانقلابية، وقال صلاح الدين في حديثه لـ(الجريدة):” في ذات الوقت الذي يخرج فيه مجلس السيادة عبر بيان رسمي أحد أعضائه يجلس مع طرف من أطراف الازمة، وسخر من البيان قائلاً:”السلطة الانقلابية يبدو أنها فقدت البوصلة تماماً مما يؤكد بأنها لا تمتلك القدرة على ادارة الشان الدولي للسودان”، ورأى أن هذه المواقف التي وصفها بالمتأرجحة ستزيد الوضع تعقيداً خاصة وان أي موقف يجاهر به السودان سيحسب عليه، ودعا صلاح الدين السلطة الحاكمة أن تتنحي وتسلم مقاليد الحكم لمن هم أجدر به خاصة وأنها فقدت البوصلة والحكمة السياسية.

الخرطوم:عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة