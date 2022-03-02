واشنطن: نؤيد بقوة تطلعات الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي





أشادت السفارة الأمريكية بالخرطوم بالعمل الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة بالسودان (اليونيتامس) فيما يختص بالمشورات السياسية التي أجرتها البعثة مع أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة رأيهم حول الحكم الديمقراطي.

وقالت السفارة، على حسابها الرسمي في (الفيسبوك) ان التقرير الذي أصدرته (اليونيتامس) يبين أن السودانيين هم من يقودون عملية التحول الديمقراطي في بلادهم .

وأكدت السفارة أن بلادها تؤيد بقوة تطلعات الشعب السوداني، وتهنىء الشعب السوداني واليونيتامس بهذه الخطوة المهمة في مسيرة التحول الديمقراطي.

صحيفة السوداني