سياسية
واشنطن: نؤيد بقوة تطلعات الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي
أشادت السفارة الأمريكية بالخرطوم بالعمل الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة بالسودان (اليونيتامس) فيما يختص بالمشورات السياسية التي أجرتها البعثة مع أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة رأيهم حول الحكم الديمقراطي.
وقالت السفارة، على حسابها الرسمي في (الفيسبوك) ان التقرير الذي أصدرته (اليونيتامس) يبين أن السودانيين هم من يقودون عملية التحول الديمقراطي في بلادهم .
وأكدت السفارة أن بلادها تؤيد بقوة تطلعات الشعب السوداني، وتهنىء الشعب السوداني واليونيتامس بهذه الخطوة المهمة في مسيرة التحول الديمقراطي.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
تحول ديموقراطي بلا استفتاء او انتخابات طبعا
قمة التحول الديموقراطي ومحاولة لفرض واقع مشوه لايعبر عن السوداني
وسعي لفرض قلة غير منتخبة علي الشعب السوداني كقوي الحرية والتغيير
ما تفعله بعثة الاستعمار وامريكا وبريطانيا هو كذب وتضليل ونفاق واضح اذ كيف تصاغ الورقة من قبل الثلاثي العدو وتقدم عن طريق العملاء والجهلاء كخطة سودانية او افريقية؟ هذا غير مقبول .الثلاثي عدو حقيقي للشعب السوداني ولم يقدم للشعب الا الحصار والعقوبات والاهانة ولذا نطالب بعدم التعامل معهم وطردهم وتقديم شكاوي بسبب الحصار والعقوبات. ما تقوم به أمريكا غير منطقي ولا اخلاقي والشعب عرف هذه المماحكة واللعب المكشوف.
الديموقراطية بابسط فهم هي انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميع وهذا ما لم يرد صراحة في التداول الحالي بل هنالك اقصاء لغالبية الشعب مقابل مشاركة قلة تمثل العمالة والارتزاق وتنتهج نهج يحارب الديموقراطية والاسلام وهم اهل اليسار والعملاء والجبناء والجهلاء واحزاب الحرب هلي الاسلام العلمانية .
اذا اردنا ان نفلح علينا ابعاد امريكا والبعثة واوربا فهم الد الاعداء وممارستهم تكشف ذلك الان وسابقا وسيظلون اعداء.علينا ان نبعد الخارج ونجتمع كسودانيين فقط دون وساطة او تدخل خارجي