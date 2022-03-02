ثريا السر قدور: والدي بخير





أكدت (ثريا) الابنة الكبرى للشاعر والإعلامي السر قدور، أن والدها بخير، وليس كما يُشاع عنه في الأسافير. وقالت ثريا من مقر إقامتهم في القاهرة: (بابا كويس جداً في أمان الله، وكل ما في الأمر التهاب في القولون العصبي بسبب زعله الشديد على مرض الوالدة، لكن الحمد لله هو بخير والوالدة في تحسن).

وأضافت ثريا في حديثها للكاتب الصحفي بـ(السوداني) هشام الخليفة: (سيادة السفير والقنصل والمستشار الطبي وبعض أصدقاء الوالد، متابعون معنا أولاً بأول منذ بداية مرض ماما.. نرجو منكم عدم تصديق هذه الشائعات).

صحيفة السوداني