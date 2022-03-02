الشيوعي يرحب بميثاق المقاومة والبعث يصفه بالإقصائي





وصف حزب البعث العربي الاشتراكي ميثاق لجان المقاومة بالإقصائي وأنه لا يعترف بقوى الحرية والتغيير، ويتجاهل الوثيقة الدستورية، فيما رحب (الشيوعي) بالميثاق وأعلن أن الحزب يخضعه حالياً للدراسة والتشاور.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث عادل خلف الله، لـ(اليوم التالي) إن ميثاق لجان المقاومة يؤسس لنظام دكتاتوري بتكريس وجمع السلطات بيد رئيس الوزراء.

وبحسب خلف الله فإن قيمة ميثاق لجان المقاومة في قدرته على توحيد لجان المقاومة وتعزيز حوارها مع القوى السياسية والاجتماعية، وأشار إلى أن الميثاق يأتي في إطار استمرار الإعلان عن المواثيق وتعدد الجهات التي تعلنها، إضافةً إلى ما عرف بالمبادرات، وأضاف: (مع التقدير للجهد الذي فإن المطلوب في هذه المرحلة التوحد، والتوافق، ولو في الحد الأدنى التنسيق، بين لجان المقاومة أولاً، بمعنى أن واحد من أهم مفاعيل الميثاق، دوره في ترصين وحدة لجان المقاومة بالحوار والتفاعل مع المواثيق والمبادرات الأخرى).

وأكد خلف الله أن موقف حزبه يُرحب بالميثاق والمواثيق الأخرى وأثنى على الاهتمام والجهد المبذول وأوضح أن قيادة حزبه حددت موعد لتداول المواثيق المطروحة، وقال: (سنرد برأي مكتوب نقدم فيه الملاحظات والبدائل المقترحة موثقة).

وفقاً لخلف الله فإن الحل للأزمة الراهنة يكمن في بناء جبهة شعبية عريضة لإسقاط النظام والانقلابيّين بحسب وصفه بتوحيد قوى الديمقراطية والتغيير السياسية والاجتماعية، وتأسيس وضع انتقالي دستوري جديد، بفترة انتقالية قصيرة، بمهام محددة تتمثل في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات، وتنفيذ الترتيبات الأمنية لبناء جيش وطني واحد، بإنهاء تعدد الجيوش والمليشيات، وحل المشكلة الاقتصادية، وإعادة تكوين لجنة إزالة التمكين، لتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو.

وأعلن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف أن حزبه يرحب بالمواثيق التي تدعو إلى وحدة قوى الثورة.

وقال يوسف لـ(اليوم التالي) إن الميثاق يأتي في وقت حاسم لقطع الطريق أمام أي تسوية سياسية أو شرعنة للسلطة العسكرية.

وأضاف: (يأتي الميثاق في وقت حاسم يتطلب توحيد القوى الثورية التي تتبنى مشروع التغيير الجذري البديل لما بعد إسقاط الديكتاتورية العسكرية).

ودعا الحزب الشيوعي لتشكيل المركز الموحد لقيادة الثورة لقطع الطريق على أي تسوية سياسية أو شرعنة أو شراكة.

واعتبر الميثاق بأنه باب للحوار بين مواثيق لجان المقاومة في كل أنحاء السودان بطرح قضايا الريف، وتوحيد القوى الاجتماعية الثورية في كل السودان حول ميثاق واحد يعبر عنها.

صحيفة اليوم التالي