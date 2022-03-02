26 لاعبًا في قائمة المريخ لمواجهة الأهلي المصري





أعلن نادي المريخ السوداني عن القائمة الرسمية التي ستخوض مباراة الأهلي المصري المقرّرة، السبت.

وتضم القائمة كلِ من منجد النيل، محمد المصطفى، أكرم الهادي، توماس باواك، التاج يعقوب، حمزة داؤود، ضياء الدين محجوب، أمير كمال، مصطفى كرشوم، أحمد آدم بيبو، بخيت خميس، محمد عبد المنعم طبنجة، ومحمد الرشيد، وجدي عوض، عماد الصيني، عمار طيفور، السماني الصاوي، محمد موسى الضي، رمضان عجب، تونى أدجو، الجزولي نوح، أوغستين أوتو، عزام عادل، محمد هاشم التكت، صلاح نمر، وبكري المدينة.

ويتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد”4″ نقاط.

باج نيوز