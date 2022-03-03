شاهد بالفيديو: دسيس مان ينكر تماماً أنه دسيس مان





أثار مُنشد ثورة ديسمبر السودانية محمد يحي الشهير بـ“دسيس مان” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إنكاره لاسم شهرته الذي عُرف به، وارتبط بمشاركته في الثورة مُنذ إنطلاقتها واعتصام القيادة العامة الشهير، في رسالة مُبطنة بنفض يده، عقب ما قاد إليه الحراك من تدهور للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتردي حياة الناس.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه “دسيس” داخل سيارته، بأحد شوارع الخرطوم، وصوت شخص يسأله هل أنت “دسيس مان”، بينما ينكر الأخير، ويرفض رفض باتاً علاقته وصلته بهذا الإسم، الذي ظل من “أيقونات” الثورة، في مسلك فسره البعض بعدة تفسيرات منها رغبته في أن يعيش حياة جديدة بعيداً عن السياسة وتركِته القديمة، وندمه على ما فات.

الخرطوم: الرآية نيوز