حميدتي: مصر تدعم استقرار الشعب السوداني





بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، مع وفد مصري برئاسة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، مسار العلاقات السودانية المصرية الى جانب تطورات الأوضاع في السودان، وقضايا الأمن، وسد النهضة.

وناقش اللقاء الذي عقد بمطار القاهرة أثناء عبور طائرة نائب رئيس مجلس السيادة في طريقها من روسيا إلى البلاد، القضايا السودانية والحوار والتوافق بين أبناء السودان، وإعلاء صوت الحكمة والعقل.

وامتدح دقلو مواقف الحكومة المصرية الداعمة لاستقرار الشعب السوداني لجهة ان البلدين تربطهما مصالح استراتيجية مشتركة، وأكد ان الجانب المصري أظهر اهتماماً متعاظماً بالأوضاع في السودان الى جانب اهتمامه بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين فضلاً عن التعاون والتنسيق في القضايا كافة.

وأعلن دقلو أن الطرفين بحثا قضايا مياه النيل والتعاون مع دولة جنوب السودان بشأن قناة جونقلي.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، أن مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان، موضحاً أنها تدعم استقرار الشعب السوداني وحل قضاياه سودانياً، ولفت دقلو أن وفداً مصرياً زار السودان الشهر الماضي والتقى الأطراف السودانية مدنيين وعسكريين، لدعم التوافق بين السودانيين.

الخرطوم 2-3-2022 (سونا)