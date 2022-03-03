ضوابط جديدة للدخول إلى السودان





قامت السلطات الصحية بتحديث اشتراطات وضوابط دخول المواطنين القادمين إلى البلاد من (المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، مصر، تونس المغرب والجزائر)، واشترطت عليهم إبراز شهادة تُثبت التحصين بأحد اللقاحات المعتمدة (جرعة واحدة من لقاح جونسون، جرعتان من بقية اللقاحات) لمن هم فوق سن الـ(18) عاماً أو شهادة فحص (PCR) سلبية صلاحيتها (72) ساعة من أخذ العينة لمن هم فوق الثماني سنوات وذلك من معمل معتمد لدى جهة القدوم، أما غير المواطنين فعليهم ابراز شهادة (PCR) خلال (72) ساعة من تاريخ أخذ العينة لمن هم فوق سن الثامنة ومن معمل معتمد.

أما المواطنون القادمون من دول (ليبيا، لبنان، اليمن الصومال وجيبوتي)، فعليهم أبراز شهادة فحص (PCR) سلبية خلال (72) ساعة من أخذ العينة لمن هم فوق سن الثامنة، وذلك من معمل معتمد لدى جهة القدوم.

وعلى القادمين من الدول الأوروبية والأمريكتين والصين والهند (مواطنون وأجانب) يشترط أبراز شهادة (PCR) سلبية خلال (96) ساعة من أخذ العينة لمن هم فوق سن الثامنة، وذلك من معمل معتمد لدى دولة القدوم.

أما القادمين من دول الجنوب الأفريقي (مواطنون وأجانب) فعليهم إبراز شهادة فحص (PCR) سلبية خلال (72) ساعة من أخذ العينة لمن هم فوق سن الثماني سنوات، وذلك من معمل معتمد لدى جهة القدوم.

وعلى القادمين من الدول التي لم يرد ذكرها إبراز شهادة فحص (PCR) سلبية خلال (72) ساعة من أخذ العينة لمن هم فوق سن الثماني سنوات وذلك من معمل معتمد لدى جهة القدوم.

صحيفة الصيحة