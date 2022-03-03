سياسية
حزب البعث: والي الخرطوم الجديد من الموالين للانقلاب وله خبرات في القمع
كشف الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي خلف الله، أن تعيين والي الخرطوم الجديد أحمد عثمان حمزة يأتي في أطار قمع الثورة، مشيراً إلى أنه من العناصر البارزة في الأمن الشعبي، ومن الموالين للانقلاب وله خبراته في عمليات القمع، وتم تعيينه بتوجيهات سياسية أمنية تدعم الانقلاب، باعتبار أن العاصمة “قلب الثورة” وتشهد حراكاً ثورياً كبيراً. وقال خلف الله لـ(الجريدة) التعيينات الأخيرة تعني الطعن فيما أنجزته لجنة إزالة التمكين، وتؤكد معاداة قادة الانقلاب لتطلعات الشعب،. ومضى إلى أن التعيينات الأخيرة التي تمت في وزارة الخارجية، الجهاز المصرفي، الجهاز القضائي تعمل على أعادت فلول النظام البائد واكملت أركان الانقلاب.
الخرطوم: مآب الميرغني
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
كذب فهو والي تكنوقراط فقط يعرفه كل الموظفون، لكن هو كذب قحط الذي أوصلنا لهذا الحضيض السياسي والأمني والاقتصادي ولقطعة الخبز ب50 جنيه وجالون البنزين ب2500 بعد أن كنا نغلق التنك ب150 جنيه فقط، والأمن الشعبي هذا مثل الغول والعنقاء فزاعة وهمية للإقصاء والتمكين المضاد خصوصا من حزب البعث الذي استولى على المؤسسات والشركات والأموال واللجان لوحده بعد الثورة من دون بقية العصابة مستفيدا من تجربته في نهب العراق وسوريا وتدميرهما وإبادة شعوبهما فهو الحزب القمعي الأكبر في الدول العربية والعالم بشهادة المنظمات الدولية ولو سلط الله عليه من يقمعه فيستاهل، وإن كان هناك أمن شعبي أو قمع فكيف وصل حزب البعث لمفاصل السلطة واستلمها كأن الشعب السوداني خرج للشارع من أجل عيون حزب البعث وعيون المها بين الرصافة والجسر في بغداد.