حزب البعث: والي الخرطوم الجديد من الموالين للانقلاب وله خبرات في القمع





كشف الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي خلف الله، أن تعيين والي الخرطوم الجديد أحمد عثمان حمزة يأتي في أطار قمع الثورة، مشيراً إلى أنه من العناصر البارزة في الأمن الشعبي، ومن الموالين للانقلاب وله خبراته في عمليات القمع، وتم تعيينه بتوجيهات سياسية أمنية تدعم الانقلاب، باعتبار أن العاصمة “قلب الثورة” وتشهد حراكاً ثورياً كبيراً. وقال خلف الله لـ(الجريدة) التعيينات الأخيرة تعني الطعن فيما أنجزته لجنة إزالة التمكين، وتؤكد معاداة قادة الانقلاب لتطلعات الشعب،. ومضى إلى أن التعيينات الأخيرة التي تمت في وزارة الخارجية، الجهاز المصرفي، الجهاز القضائي تعمل على أعادت فلول النظام البائد واكملت أركان الانقلاب.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الصيحة