لجان المقاومة: علاقة الدين بالدولة لها منابر أخرى





رحبت لجان مقاومة الخرطوم بإشادة رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو حول الميثاق الذي طرحته منذ أيام، ونوهت إلى تحديد علاقة الدين بالدولة لها منابر أخرى.

وأكد عضو لجان مقاومة ولاية الخرطوم عصام وقيع الله في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس، إن هناك قضايا فكرية وسياسية مثل العلمانية وفضل الدين عن الدولة من الصعب جداً أن تفصل فيها لجان المقاومة لجهة أن بناء لجان المقاومة نفسه ليس سياسي ولا حزبي، وقال: (فقط ما يلي لجان المقاومة هدف محدد وهو الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية وهو ما يجب أن يتفق حوله الجميع).

وشدد عصام على أن مطلب علاقة الدين بالدولة له منابر أخرى هي من تحسم هذه هذه القضية، وأرجع التأخير في هذا الملف إلى لدم استكمال هياكل السلطة وأبرزها المجلس التشريعي.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي