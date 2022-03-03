سياسية
لجنة المعلمين تعلن تنصل المالية وتحدد اجتماعاً للتصعيد
كشفت لجنة المعلمين عن تنصل وزارة المالية عن التزامها بزيادة المرتبات وتعديلها التي أعلنت عنه مؤخراً رغم عدم رضا اللجنة بالتعديل الذي وصفته بالبائس.
وأوضح رئيس اللجنة يس عبدالكريم في تصريح بحسب (باج نيوز) أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم السبت المقبل لتحديد خطوات تصعدية.
وأشار إلى أن المعلمين قرروا استلام المرتبات بشكلها الراهن عازياً الخطوة للضغوطات الاقتصادية التي يجابهها المعلمون.
صحيفة اليوم التالي
تعليق واحد
لو جاءينا لي الجد وطريقة اهلكم القحاتة في حساب المرتبات وحسب دولهم دول الغرب مفروض المرتب يتحسب بي الساعة فكم ساعة في اليوم المدرس بيدرس هل هو طول اليوم ولي 3 او اربعة ساعات وبعدين الحكومة مفروض تخصم كل الاجازات والغياب والتاخير وايام الاضراب وايام وسنوات المظاهرات ديك كلها