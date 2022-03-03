اجتماع حكومي يبحث إنشاء مطار دولي بمدينة سودانية





عقدت وزيرة الاستثمار احلام مدني مهدي سبيل بمكتبها اليوم اجتماعا مطولا حول تنفيذ مطار الأبيض الدولي بولاية شمال كردفان.

وأشارت إلى أن الهدف من الاجتماع التفاكر حول العرض الذى تقدمت به شركة منافع للتنمية بانشاء وتنفيذ مطار الأبيض بولاية شمال كردفان حيث قدمت الشركة المنفذة الدراسات المتكاملة لوزارة الاستثمار لتنفيذ المشروع والتي سبق مناقشتها مع الجهات ذات الصله لتنفيذ المطار بتمويل من بنك ام درمان الوطنى بتكلفه تقدر بـ 120 مليون دولار.

وقالت الوزيرة إن إنشاء مطارات فى الولايات من شانه الدفع بالعملية الاستثمارية والتجارية وذلك لتسهيل حركة التجارة والاستثمار،وأضافت تأتي أهمية المطار في دوره في إحداث نقله نوعية في التنمية والاقتصاد من خلال حركة نقل الصادر والوارد.

من جانبه قال والى شمال كردفان فضل محمد على إن قيام المطار يعتبر من أولويات الولاية.

من جهته أكد المدير العام للشركه مطارات السودان الفريق تاج السر أن الحركة الجوية في السودان تحتاج إلى مطارات جديدة خارج المدن، مشيرا إلى أن فكره قيام مطار الأبيض فكره قديمه ومتجدده ،

داعيا الى ضروره الاسراع بتنفيذ انشاء المطار وذلك للدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه بالمنطقه والنقله النوعية التى يمكن أن يحدثها للاقتصاد.

الصيحة