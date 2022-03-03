النصر والهلال.. تعرف على التشكيلة المتوقعة في الديربي!





كشفت مصادر مطلعة عن التشكيلة المتوقعة لمواجهة الديربي بين النصر والهلال اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب ما ورد، فإن المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، المدير الفني لفريق النصر، قرر تعويض غياب سلطان الغنام عن المباراة بالدفع باللاعب علي لاجامي في مركز الظهير الأيمن.

وسيقوم مدرب النصر بإشراك منصور الشمري ظهير أيسر بجانب قلبي الدفاع فونيس موري وعبدالإله العمري، على أن يحرس عرين “العالمي” وليد عبدالله.

ويلعب بالخماسي في وسط الملعب المكون من عبد الله الخيبري والبرازيلي أنسيلمو والأرجنتيني بيتي مارتينيز وخالد الغنام والبرازيلي تاليسكا، فيما يقود خط المقدمة الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وعلى الجانب الآخر، فإن رامون دياز مدرب الهلال، سيعتمد على سعود عبدالحميد في الجهة اليمنى بدلاً من محمد البريك الذي سيغيب للإصابة للمباراة الثانية تواليًا على أن يلعب بتشكيلته المعتادة.

وتضم تشكيلة الهلال المتوقعة كل من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه سعود عبدالحميد وعلي آلى بليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني.

وفي وسط الملعب ثنائي ارتكاز مكون من جوستافو كويلار وسلمان الفرج. ويلعب ثلاثي وسط هجومي مكون من سالم الدوسري وماثيوس بيريرا وموسى ماريجا تحت مهاجم وحيد أوديون إيغالو.

مزمز