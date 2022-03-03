



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تجمع أساتذة الجامعات المستقلين رقم (١)

السادة

الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة

البروف دهب وزير التعليم العالي المكلف

وزير رئاسة مجلس الوزراء

جماهير الأسرة الجامعية

جماهير الشعب السوداني وثواره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتحرك هذين اليومين فلول اليسار سارقي ثورة ديسمبر المجيدة من مدراء الجامعات اليساريين الذين يعضون عليكم بنان الغيظ بمبادرة مدراء الجامعات حول الوضع السياسي الراهن الذي يودون اصلاحه وهم سبب أساس في خرابه بتحويل الجامعات السودانية الى بوق سياسي لأحزاب اليسار… عاثوا فيها الفساد… نكلوا بالعلماء الشرفاء وطردوهم… كان الطرد تشفيا وتصفية حسابات… ويكفي عنوانا لمذابح العلماء مذبحة جامعة الجزيرة التي يرأس مديرها المبادرة حيث وصل العدد الى فصل ٩٠ بروفيسور ودكتور وكان العدد في طريقه للزيادة لولا تغيير ٢٥ اكتوبر… إضافة الى سجن البعض تشفيا دون تهمة…

الأخوة والأخوات الأفاضل

تعلمون أن غالب مدراء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد هم من قبيلة اليسار… الشيوعيون والبعثيون وهم ينفذون أجندة أحزابهم طردا للكفاءات وغلقا ودمجا للكليات والمعاهد التي تحفظ هوية الأمة وهم يريدون طمسها لخدمة مشروعهم الماسوني والعلماني…..

وتعلمون أن مدة تعيينهم كانت لعام واحد فقط وانتهت منذ اكتوبر ٢٠٢٠ ولكنهم مازالوا على رأس الإدارة حتى الحين لأن حمدوك كان يريدهم.. وبروف صغيرون كانت تريدهم وحينما أتى تغيير الفريق البرهان عين حمدوك شيوعيا ليكون وكيل التعليم العالي وليستمر اليسار مهيمنا على مؤسسات التعليم العالي وهي محط العلم وتأهيل شباب البلد الذي يجري غسل أدمغته لتغيير هوية البلد…

الأعزاء الأفاضل

من المعلوم أن المبادرات ينبغي أن تطرح باسم الجامعات أو أساتذتها ككل لكن هؤلاء المدراء يطرحونها بأسمائهم ليظلوا على رأس القيادة بجامعاتهم لخدمة مصالحهم ولخدمة أجندة أحزاب اليسار… وليس حبا في الوطن وأهله كما يدعون..

الأعزاء الأفاضل في قيادة الدولة والتعليم العالي

اتقوا الله في هذا الوطن

اتقوا الله في شباب الوطن الذي جرى ويجري تدميره باغلاق الجامعات لثلاث سنوات

اتقوا الله في علماء هذا البلد الذي يجري تشريدهم وتجويعهم

اتقوا الله واقيلوا مدراء الجامعات ونوابهم الان قبل الغد فهم يخدمون أجندة أعداء البلد ويريدون تدميرها باستمرار الفوضى من خلال تشريد الكفاءات وغلق الجامعات…

لا تصدقوا مبادرتهم لاصلاح حال البلد وهم العاجزون عن اصلاح حال الجامعات…

انهم منافقون يريدون خيانتكم وطعنكم في الظهر فأمنوا ظهر التغيير بكنسهم عاجلا غير آجل…

لا تقبلوا مبادرة مدراء الجامعات الانتهازية ولو جاءت مبرأة �