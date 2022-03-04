برمجة قطوعات الكهرباء لساعاتٍ طويلة





كشفت تقارير صحافية، الجمعة، عن وضع برمجة لقطوعات الكهرباء، وقالت إنّ قطوعات الكهرباء ستتراوح ما بين 7 إلى 8 ساعات خلال فترة النهار، بينما ستمتد القطوعات إلى 4 ساعات خلال الفترة المسائية.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، الأسباب إلى انخفاض التوليد المائي نتيجة لقلّة المياه في بحيرتي سدّ مروي والروصيرص.

وأشارت إلى خروج ماكينات توليد الكهرباء عن الخدمة بسبب عدم الصيانة.

وقال التقارير وفق المصادر، إنّ الضغط بات عاليًا على محطات التوليد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المصادر أنّه لا توجد خطة إسعافية أو حل.

وأشار المصدر وفق الصحيفة إلى أنّ قطوعات الكهرباء ابتداءًا من شهر مايو المقبل ستتراوح بين 24 ساعة متواصلة إلى 72 ساعة متواصلة.

باج نيوز