مخيم علاجي لمرضي السكري بالفاشر





النيلين / الفاشر – دشن مدير الخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية شمال دارفور دكتور محمد عبد الكريم تركاوي اليوم بالمجمع التشخيصي للتأمين الصحي بالفاشر المخيم الطبي الثاني لمرضي السكري والذي يهدف تقديم الخدمة المتكاملة لأكثر من (500) مريض من المؤمن عليهم ويستمر أعمال المخيم لمدة ثلاثة أيام.

وقال تركاوي إن الصندوق يولي اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات الطبية النوعية لاصحاب الأمراض المزمنة المؤمن عليهم من مختلف أنحاء الولاية حتي تنال رضاهم مشيرا الي أن مرض السكري يعد من الأمراض التي انتشرت بصورة كبيرة بالولاية وسط مختلف الفئات العمرية .

وأضاف تركاوي أن المخيم يجري تنفيذه بمشاركة واسعة من إختصاصي الباطنية والجراحة والعيون وطب الأسرة والكوادر الصحية المختصة في التغذية والتوعية الصحية.

وأوضح في تصريح (لسونا) أن المخيم يهدف لإتاحة الخدمات الصحية المتكاملة لمرضي السكري وإكتشاف المضاعفات في وقت مبكر بجانب تقديم خدمة طبية متكاملة تشتمل على مقابلة الإختصاصين وإجراء الفحوصات المعملية والاشعة التشخيصية ‘ ورسم القلب علآوة علي تقديم الخدمة العلاجية بواسطة إختصاصي الباطنية ‘ وتقديم الدعم النفسي والإستشاري بواسطة إختصاصيين نفسيين والتغذية.

وأضاف تركاوي أن المخيم يهدف كذلك لتوفير قاعدة بيانات للأمراض المزمنة وتحديد نسبة المضاعفات للمرضي لإجراء التدخلات اللازمة في الوقت المناسب والمساعدة في تحديد الحوجة الفعلية من الأدوية والمحاليل المعملية .داعيا الكوادر الصحية بصفة خاصة وعامة المواطنين بضرورة الإهتمام بمرضي السكري وتقديم الخدمات لهم.

ووجه رسالة لمرضي السكري بالمحافظة علي صحتهم واتباع ارشادات المختصيين والحرص على المتابعة الدورية .وأشار أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها في حال إلتزام المريض بالإنضباط الغذائي والعلاجي .

وأعلن تركاوي عن تنظيم المزيد من المخيمات العلاجية للأمراض الاخري المزمنة خلال المرحلة المقبلة وخاصة لمرضي ضغط الدم والعيون موكدا في هذا الجانب لأهمية المخيمات العلاجية في توطين العلاج بالولاية وتقليل حالات إلاحالة الي ألخرطوم.