العدل والمساواة تدفع بقواتها خارج الفاشر





النيلين / الفاشر – اوضح الفريق حقوقى صديق بنقو رئيس لجنة الترتيبات الامنية مسار دارفور ممثل حركة العدل والمساواة السودانية في لجنة وقف إطلاق النار الدائم في تصريح صحفي اليوم “الجمعة” أن الحركة نفذت القرارات المشتركة للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية ولجنة الوقف الدائم لإطلاق النار وتوجيهات لجنة أمن ولاية شمال دارفور الخاص بإخراج قوات حركات الكفاح المسلح من المدن توطئة للبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام في السودان .

و قال أن الحركة قامت الاربعاء الماضي بإخراج قواتها من مدينة الفاشر وسلمت مقرها لسلطات حكومة الولاية وبذلك تكون ثاني حركة تقوم بإخراج قواتها من الفاشر بعد خروج قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة ”مناوي“ في الثامن والعشرين من الشهر الماضي انفاذاً لتلك القرارات.

وأضاف أن قوات الحركة ستتركز في أماكن التجميع المتفق عليها مع الطرف الحكومي، مضيفا ان حركته قد ابقت قوة على متن ثلاث سيارات قتالية في المقر السابق لليوناميد بمعسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر حتى يتم تسليم الموقع رسميا للجنة امن الولاية بناءا على توجيهات والي الولاية الجنرال نمر محمد عبدالرحمن.

وقطع السيد بنقو بأن حركته متلزمة إلتزاما صارما بتطبيق نصوص اتفاقية جوبا للسلام من أجل الوصول إلى الاستقرار الكامل وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتحقيق المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، مضيفا أن مواقع تجميع قوات حركات الكفاح المسلح ستشهد خلال الأيام القادمة زيارات متكررة بغرض الاطمئنان عليها ودعمها بالمعينات اللوجستية.

يذكر ان مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور كانت قد استضافت في الثاني من شهر فبراير الماضي إجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية الذي إنعقد برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وأعضاء اللجنة من قادة حركات قوى الكفاح المسلح ولجنة الوقف الدائم لإطلاق النار حيث أصدر الاجتماع عددا من القرارات من بينها إفراغ جميع المدن من قوات حركات الكفاح المسلح حسب ما ورد في سونا .