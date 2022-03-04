النيل الأبيض تشدِّد الرقابة على المواد البترولية





النيلين / النيل الابيض – أكد مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض عبد الباسط جعفر إبراهيم، التزامه بتهيئة بيئة العمل وتوفير فرص التدريب الداخلي الخارجي والأمن الوظيفى للعاملين، مشدِّدا على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وشدد عبد الباسط بحسب (سونا) اليوم، على أهمية تشديد الرقابة لضمان انسياب الغاز والمواد البترولية في كافة أنحاء الولاية بالصورة المثلى، كما تعهّد مدير إدارة النقل العام والبترول بحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل.