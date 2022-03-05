علي بلدو : الحالة النفسية والملل وراء انتشار الشائعات





عزا استشاري الطب النفسي علي بلدو، انتشار الشائعات بوسائل التواصل الاجتماعي في السودان إلى الحياة الروتينية والضجر والملل بالإضافة إلى الوضع النفسي، مما يؤدي إلى الإثارة والرغبة في الشائعات.

وأشار بلدو لـ(الصيحة) في سياق تحقيق ينشر لاحقاً، إلى أن أبرز أهداف الشائعات بث روح معينة تجاه موضوع محدد، بجانب أنها أصبحت وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية، وأكد أن الشفافية وتمليك المعلومات من قبل السلطات عوامل مهمة للحد من انتشار الشائعات.

الخرطوم- محمد سيف

صحيفة الصيحة