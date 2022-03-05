تجمّع المهنيين يؤكد دعمه لـ(لجان المقاومة) لتصعيد العمل الثوري





أكد تجمّع المهنيين دعمه للجان المقاومة في تصعيد وتنويع العمل الثوري وأعلن أنّ اليوم (السبت) الخامس من مارس، سيكون يوماً لـ(العلم)، ودعا لرفع علم السودان في كلّ مكان.

وأوضح التجمّع في تعميم صحفي أمس أنّ يوم العلم يأتي تأكّيداً على أنّ السلطة سلطة الشعب.

وقال: (يرفع علم السودان في كلّ مكان السيارات، المواتر، الأسواق، الدكاكين، البيوت والمنازل والشركات).

وأضاف: (يأتي ذلك تدعيماً لدعوة لجان المقاومة في جدولها الثوري لشهر مارس)، وتابع: (نسير معاً كتفٍ بكتفٍ).

صحيفة اليوم التالي