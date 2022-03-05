(المُستهلك) تُرجئ مقاضاة وزارة الصحة





أرجأت الجمعية السودانية لحماية المستهلك تحريك إجراءات قانونية ضد وزارة الصحة بشأن زيادة رسوم التسجيل.

وقال رئيس الجمعية دكتور ياسر ميرغني لـ(اليوم التالي): إن محامي الجمعية في طور دراسة أوراق الدعوى وحيثياتها قبل الدفع بها أمام منضدة المحكمة الإدارية.

فيما أكدت الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم دكتورة مناهل عبدالحليم أن زيادة رسوم تسجيل الأدوية بنسبة (5%) حقيقة أملتها أسباب ارتفاع الشحن العالمية وزيادة أسعار المواد الخام جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن مسؤول الصيدلة بالصندوق القومي للتأمين الصحي دكتور فاروق نور الدائم عن تكوين لجنة لاستقراء الوضع الراهن للأدوية ووضع سيناريوهات للعام 2022م، وقال لـ(اليوم التالي) إن قائمة أدوية التأمين الصحي والبالغة ستمائة وتسعين صنفاً تشمل الأدوية الأساسية والمنقدة للحياة، واستنكر اتهام الصندوق بتوفير أدوية زهيدة الثمن وقال: هذا الأمر غير صحيح مستشهداً بأنهم يوفرون أدوية في (3800) منفذ للخدمة وتابع: (في بعض الأحيان نوفر جرعة لمريض واحد سعرها ثلاثمائة ألف جنيه).

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي