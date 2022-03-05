أسر مُعتقلي لجنة التفكيك تُناشد المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط لإسقاط التهم عنهم





طالبت أسر معتقلين، لجنة التفكيك بإطلاق سراحهم، فوراً دون شرط أو قيد، مُناشدين المجتمع الإقليمي والدولي بممارسة المزيد من الضغوط على السلطات لإسقاط التهم بحقهم والتعجيل بإطلاق سراحهم بما يتوافق مع منظومة القيم والقوانين الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت الأسر في بيان لها، إن السطات وجّهت لهم تهماً بدون اتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ المعتقلين بمادة البلاغ الموجهة إليهم أو التحري معهم او التحقيق بشأن التهم الموجهة اليهم.

وأشارت إلى عدم السماح لهم بمقابلة محاميهم وحرمانهم من مقابلة ذويهم وأسرهم، منوهًا إلى أنهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم وأن اعتقالهم سياسي الطابع مهما تدثر بلبوس القانون.

وأضافت: مجريات وحيثيات اعتقالهم توضح جلياً أنه لا توجد أدلة أو براهين وقرائن تربط بينهم وبين التهم، وتابعت: “ما يحدث بحقهم من انتهاكات حقوقية وقانونية محض كيد سياسي صرف بغرض تعطيلهم وتقييد حريتهم وإشانة سمعتهم”.

صحيفة السوداني