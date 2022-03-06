الاتحاد المهني: هزيمة الانقلاب شرط لتحسين أوضاع اساتذة الجامعات





شدد الاتحاد المهني لاساتذه الجامعات على ضرورة هزيمة الانقلاب كشرط لتحسين أوضاع التعليم العالي وطالب في الوقت ذاته بتطبيق الهيكل الوزاري الذي إجازته لجنة الوزارة .

وفي السياق ذاته انتقد رئيس الاتحاد المهني لاساتذه الجامعات هشام عمر النور تخصيص 70% من الموازنة للأمن والدفاع وأشار في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد بـ(الجريدة) أمس، الى أن السلطة الانقلابية لا ترغب في تطبيق الهيكل الراتبي ولذلك فإن هزيمه الانقلاب شرط لتحسين أوضاع اساتذه الجامعات.

وقطع الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات أن حل القضايا المطلبية ترتبط بالحل الكلي لأزمة البلاد والذي يتمثل في هزيمة الانقلاب ، وقدم مقترحاً لاختيار رئيس وزراء تنتقل إليه السلطة بعد اسقاط الانقلاب وأن يتم الاختيار بأن تتقدم تنظيمات المهنيين بسبعة مرشحين تختار القوى السياسية من بينهم ثلاثة لتختار المنظمات النسوية ولجان المقاومة واحد من بين الثلاثة.

وقلل هشام من اللجنة التي تفاوض الحكومة وقال إن الذين على رأسها فلول ولو أنكروا.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة