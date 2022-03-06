مفصولون بقرارات “التمكين” يعودون للعمل بمجلس الوزراء بأمر “العليا”





عاد مفصولون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرار لجنة إزالة التمكين رقم (561) إلى عملهم بموجب أمر المحكمة القومية العليا مؤخراً والقاضي بإلغاء القرار وإعادتهم إلى العمل فوراً.

واستقبل العاملون بالأمانة العامة، زملاءهم المفصولين صباح اليوم الأحد.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان لدى مخاطبته المفصولين العائدين الى العمل، أن عودتهم تمثل اضافة حقيقية وإكمالاً لما بدأوه في تسيير دفة النشاط التنفيذي بالوزارة من خلال مساهماتهم الثرة التي يبذلونها في تقديم خلاصة تجربتهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان الأمانة العامة لها تاريخ عريق ومسيرة مشرفة من العطاء والإنجاز وثقتها ذاكرة جهاز الدولة في كل الحقب حيث تعاقب على إدارتها العديد من الشخصيات الأكاديمية المؤهلة في مجال الخدمة المدنية الأمر الذي اكسبها موروثاً من الخبرات المهنية والفنية يتم نقلها من جيل إلى جيل.

من جانبهم، عبر العائدون إلى الخدمة بقرار المحكمة القومية العليا، عن شكرهم وتقديرهم لزملائهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولقيادة الوزارة ممثلة في وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدين ان العمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ظلت تسوده روح الزمالة والصداقة والتواصل والاحترام المتبادل بين العاملين، مشيرين الى انهم وبجانب زملائهم سيضعون الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصب أعينهم لتظل نبراساً لبقية أجهزة الدولة التنفيذية.

صحيفة الصيحة