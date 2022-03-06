حزب الأمة يفاوض البرهان وحميدتي علي المشاركة في السلطة ويقبل منهم هدايا العربات والدينارات الجديدة





• حزب الأمة القومي الذي يدير حواراً مع العسكر بقيادة البرهان وحميدتي وبرعاية خليجية مادية ومعنوية بهدف المشاركة في سلطة الأمر الواقع الحالية، هذا الحزب الكبير أصدر اليوم بياناً ندّد فيه بتردي الواقع الاقتصادي والأمني والسياسي في البلاد وحذّر مما أسماه بحالة الانفلات الأمني وطالب في الوقت ذاته بتسليم السلطة للمدنيين للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة الحالي ..

• من أكبر مآسي حزب الأمة القومي أنه لايتعلم من أخطائه وفي ذات الوقت يلعب علي حبلين ..عين علي (القيفة) وعين علي المركب التي توشك علي الغرق ..وهذه هي ذاتها حال حزب الأمة اليوم ..

فمن جهة يفاوض البرهان وحميدتي علي المشاركة في السلطة ويقبل منهم هدايا العربات والدينارات الجديدة . ومن جهة أخري يصدر بيانات ساخنة يشجب فيها التدهور الاقتصادي الذي تعايشه جماهير الشعب السوداني المغلوبة علي أمرها ..

• (ركاب سرجين وِقِييع)..مثل سوداني..

عبد الماجد عبد الحميد