شاهد بالفيديو: رشدي الجلابي يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع حسناء سودانية فائقة الجمال ومشاركتها فاصل غنائي





عاد نجم الساحة في الفترة الأخيرة الشاب رشدي الجلابي إلي اكتساح السوشيال ميديا مرة أخرى وكالمعتاد فقد ظهر رفقة حسناء سودانية فائقة الجمال وهما يدندنان بأغنية “الشكرية” .



وبحسب ماشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد أشعل الجلابي منصات التواصل طيلة فترة ظهوره المتكرر رفقة الحسناوات ونجوم المجتمع السوداني مما جعل بعض المتابعين ينزعجون من ظهوره المتزايد ، فيما أبدى البعض الآخر غضبه من ما يقدمه الجلابي بينما ذكر آخرون إنه يعتبر ظاهرة وسوف تندثر مثل غيرها من الشخصيات التي ظهرت بسرعة البرق والآن أصبحت غير موجودة.

الكثير من التعليقات الساخرة التي جاءت مصاحبة للفيديو عقب تداوله والتي كان من أبرزها تعليق أحد الشباب حيث ذكر قائلا ” كان عندي بوكسي كان بديهو ليهو عشان ينفك مننا”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)