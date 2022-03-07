الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات.. لجنة أمن الخرطوم تؤكد استمرار الحركة في الخرطوم كالمعتاد





إطمأنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها مساء الأحد برئاسة والي الخرطوم المكلف الاستاذ احمد عثمان حمزة على هدوء الأحوال الأمنية بالولاية.

وأكدت اللجنة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون يوم غد الاثنين كالمعتاد وان الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات وأنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها .

وأهابت اللجنة بالمواطنين بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية مشيرة إلى أن منطقة وسط الخرطوم (من السكة حديد جنوبا حتي القيادة العامة شرقا وحتي شارع النيل شمالاً ) غير مسموح بالتجمعات فيها.

الخرطوم 6-3-2022 م (سونا)