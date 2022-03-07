اللجنة الاقتصادية برئاسة حميدتي تقرر تفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر





اللجنة الاقتصادية برئاسة دقلو تصدر ١٦ قراراً لإصلاح الوضع الاقتصادي في السودان

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة.

وقال وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور جراهام عبد القادر ان اللجنة أدت القسم امام نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو مشيراً الى ان الحضور ضم جميع أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومديري بنك السودان المركزي، الجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية أصدرت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته وجاءت القرارات على النحو التالي.

١ـ توحيد سعر الصرف.

٢ـ تأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي.

٣ـ تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم

٤ـ إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخرّبي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع.

٥ـ تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح.

٦ـ زيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة مشكلات عمل الميناء كافة.

٧ـ تفعيل آلية الوفرة الدوائية

٨ـ منع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM

٩ـ تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب.

١٠ـ مراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر

١١ـ الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار

١٢ـ استكمال قيام بورصة الذهب.

١٣ـ تفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر

١٤ـ مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة

١٥ـ إشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

١٦ـ مراجعة الرسوم على جرام الذهب

الخرطوم (كوش نيوز)